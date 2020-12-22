Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda, 19 Aralık 2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete'de ilanı yayımlanan Avukatlık Giriş (Sözlü) Sınavı'nın iptal edildiği kaydedildi.

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