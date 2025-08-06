Habertürk
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sahte sağlık raporu iddialarına ilişkin açıklama

        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sahte sağlık raporu iddialarına ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki iddialara ilişkin, söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesinin veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 21:24 Güncelleme: 06.08.2025 - 21:24
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sahte sağlık raporu iddialarına ilişkin açıklama
        Göç İdaresi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki haber ve paylaşımlara dair yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Başkanlığa başvuran yabancıların teslim ettiği tüm belgelerin büyük bir titizlikle incelendiği, gerçek olup olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edildiği, sahte belge sunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Haberlerde adı geçen yabancının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bahse konu rapor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesi veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."

