Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - ŞANLIURFA

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır ziyarete kapalı olan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri, normalleşme sürecinin ilk gününden yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulaması kapsamında, salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri olan Göbeklitepe, yeni konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde ağırlıyor.Göbeklitepe, özellikle bu süreçte hem şehir merkezinden 20 kilometre uzakta oluşu hem de temiz havası dolayısıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.- "Önlemler alınmış, sıkıntı yok"Ziyaretçilerden Gonca Nur Eri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'yi görmek için Adana'dan geldiğini söyledi.Kısıtlamalar süresince tarihi ören yerine olan merakının iyice arttığını anlatan Eri, "Açılınca ilk günden hemen gezmeye geldik. Salgın sonrası tarihi bir yeri gezerek kendimizi yeni bir süreç başlatmış gibi hissediyoruz. Burada güzel önlemler alınmış sıkıntı yok. Zaten burayı çok merak edip, görmek istiyorduk. Herkes kendi önlemini aldıktan sonra hiçbir problem yok. Göbeklitepe'yi çok etkileyici bulduk, hakikaten belgesellere konu olacak cinsten." diye konuştu.Ziyaretçilerden Ramazan Aşkın da uzun bir aranın ardından ören yerindeki ilk ziyaretçi olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Uzun süredir görmeyi planladığı Göbeklitepe'yi ancak bugün ziyaret edebildiğini belirten Aşkın, "Şu an tarihin sıfır noktasındayız. Buradaki mistik havayı teneffüs etmek bizi heyecanlandırıyor. Önlemler her yerde alınmış vaziyette, ulaşımdan mekandaki tedbirlere kadar her şey düşünülmüş. Sosyal mesafeye riayet var, dezenfektanlar veriliyor. Ziyaretçiler artık korkmadan gezebilir." ifadelerini kullandı.İspanyol ziyaretçi Manuel Lorente ise Göbeklitepe'nin, dünya tarihine damga vuran bir buluş olduğunu söyledi.Bütün insanlığın görmesi gereken efsane bir mekanda olduğunu dile getiren Lorente, "Burası her insanın görmesi gereken bir yer. Yıllardır Türkiye'deyim, uzun süredir görmek istiyordum. Seyahate izin verilince hemen buraya geldim. Salgın nedeniyle de bütün tedbirler alınmış vaziyette. Bence herkes kendisine dikkat ederse virüs, problem olmaktan çıkar." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!