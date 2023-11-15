Göbeklitepe'yi ara tatilde günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor

Çizgi filmlerde Göbeklitepe'yi tanıyan çocukların bölgeyi yerinde görmesinin heyecanına şahit oluyoruz. Şu an Göbeklitepe'de büyük bir yoğunluk var. Öğrencisi olan çok sayıda aileyi kentimizde bugünlerde görmek hepimizi memnun ediyor" diye konuştu.