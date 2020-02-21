21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göbeklitepe'nin gizemi konçertoyla dünyaya duyurulacak
- Bu akşam Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenecek "İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" prömiyerinde seyirci de konsere dahil olacak, Hitit liri, ney ve dünyanın uzaydan kaydedilen sesiyle farklı bir yorum sahneye taşınacak
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den ilham alan besteci Kemal Günüç'ün "arp, ney ve seyirci" için yazdığı konçerto, bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
"İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" adlı eserin prömiyerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Virtüözü Çağatay Akyol ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olan duayen ney sanatçısı Murat Salim Tokaç sahne alacak.
Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konsere, seyirci de Atilla Kılıç'ın yazdığı metinlerle eşlik edecek.
Göbeklitepe'de yer alan T harfindeki taşlardan esinlenerek hazırlanan perküsyon tarzındaki çalgının vurulmasıyla konser başlayacak ve yine aynı ses ile son bulacak.
Eserin, NASA'nın uzaydan kaydettiği dünya sesiyle başlayacak "İlk Nefes" adlı bölümünde ney vurgusuyla "insanın varoluşu" anlatılacak.
"Bir Dokunuş" adlı ikinci bölümde AB Projesi olarak hazırlanan ve 3 bin 700 yıl önceki Hitit lirini yansıtan enstrüman kullanılacak.
Konser, mabedin anlatıldığı "T'nin Gizemi" adlı üçüncü bölümün ardından Türk ezgi ve makamlarının sunulacağı "Bereketli Hilal" adlı dördüncü bölümle son bulacak.
- "Seyirciyi eserin içine çekmeye çalıştık"
Besteci Kemal Günüç, AASSM'deki son prova sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, konçerto hikayesinin arp sanatçısı Çağatay Akyol'un teklifiyle başladığını belirti.
Göbeklitepe'nin gizemini yansıtmak istediğini aktaran Günüç, "Seyirciyi de eserin içine çekmek istedik. Bölümün başında seyirci öyküyü anlatıyor. Bu aynı zamanda günümüz insanının da geleceğe bir mesajı olacak." diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü, ney sanatçısı Murat Salim Tokaç ise farklı bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
Ney ve arpın ilk kez konçertoda bir araya geldiğine işaret eden Tokaç, "Dünya prömiyerinin İzmir'de yapılması bizim sözümüzün gereğidir. Tüm senfoni orkestralarımız için bu sözümüz geçerlidir. Bu tür yeni çalışmaların sanatseverlerle buluşması Bakanlığımız adına da çok önemli. Eserin talep gördüğü her yere gideceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı ve Türkiye'nin tek Hitit liri virtüözü Çağatay Akyol, "İlk Nefes Bir Dokunuş" adlı eserle arpın Alacahöyük'ten çıkmış bir enstrüman olduğunu dünyaya yeniden deklare edeceklerini belirtti.
Şef Hakan Şensoy ise Türk bestecinin Göbeklitepe'den ilham alarak hazırladığı bir eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!