Göbeklitepe'de Rus turist acenteleri temsilcilerine balonlu tur

AA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınmasının ardından bölgede sıcak hava balonuyla uçuşlar yapılmaya başlandı.

İlk kez turistik amaçlı gerçekleştirilen uçuşta, Rus turizm acenteleri yetkilileri, günün ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balondan Göbeklitepe ve Şanlıurfa'yı seyretme fırsatı buldu.

Yuliya Piserava, balona binerken çok heyecanlı olduklarını, gökyüzüne çıktıktan sonra ise görsel bir güzellikle karşılaştıklarını söyledi.

Gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını anlatan Piserava, "Heyecanımız, mutluluğumuz havada gördüğümüz manzara karşısında adeta doruğa ulaştı. Göbeklitepe'yi birazdan gezeceğiz ama gördüğümüz muhteşem Mezopotamya'nın bereketli topraklarının çok güzel bir manzarası var. Böyle bir uçuşun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- "Buraya en kısa zamanda turistlerimi göndermeye çalışacağım"

İrina Fedotova da bölgenin anlatılanlardan ve resimlerinden daha güzel olduğunu belirterek, "Daha önce Göbeklitepe, Mezopotamya'yı internetten incelemiştik, fikir edinmiştik ancak gelip görünce anlatılanlardan daha güzel olduğunu fark ettik. Bir acenteci olarak elimden geldiği kadar turistlere, kendi yakınlarıma, dostlarıma buranın güzelliklerini anlatabildiğim kadarıyla anlatacağım. Buraya en kısa zamanda turistlerimi göndermeye çalışacağım." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise sıcak hava bolunu uçuşlarıyla ilgili 2 yıldan bu yana yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

İlk kez yabancı gruba sıcak hava balonuyla uçuş gerçekleştirdiklerini kaydeden Aslan, "Umuyoruz ki sıcak hava balonu uçuşları Şanlıurfa ve Göbeklitepe turizmi için vazgeçilmez bir unsur olarak yerini alacaktır." dedi.

Uçuşu gerçekleştiren Göbeklitepe Balloons EAB Havacılık pilotu Bilge Ezel de bölgede turistik amaçlı uçuşlara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, Rus misafirlerin gezintiden memnun ayrıldığını dile getirdi.

Firma tarafından Göbeklitepe'de uçuşa katılan Rus turistlere sertifika verildi.