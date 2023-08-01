Göbek yağını eritmek için sadece sabahları yapacağınız 9 tüyo!

4. MEYVE SUYU YERİNE SU İÇİN

Kahvaltı da meyve suyu yerine su içmeye çalışın. Meyve suyunun içerisinde fruktoz doludur ve günlük tüketimi göbek yağına neden olabilir. Şekerli gıdaların tüketimi karaciğer yağlanmasına da neden oluyor.