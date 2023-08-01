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        Haberler Sağlık Göbek yağını eritmek için sadece sabahları yapacağınız 9 tüyo!

        Göbek yağını eritmek için sadece sabahları yapacağınız 9 tüyo!

        En zor kilo verilen yerlerden birisi olan göbek bölgesi egzersiz yapmadan erimiyor. Önemli olan unsurlardan birisi ne kadar kilonuz olduğu değil ne kadar göbek yağınız olduğudur. Aşırı yağ, diyabet, kalp krizi ve depresyon gibi birçok duruma neden olabilir. İşte göbek yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı olacak sabahları uygulayabileceğiniz 9 basit tüyo.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 16:28
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        • 1

          1. SABAH STRES YAPMAMAYA ÇALIŞIN

          Sabah aceleyle işe veya okula gitmeye çalıştığınızda vücudunuzda stresten sorumlu olan kortizol hormonu yükselir. Araştırmalar stres nedeniyle kilo alımının artabileceğini gösteriyor. Bu nedenle sabahları rutininizi daha sakin bir şekilde uygulamaya çalışın.

        • 2

          2. KÜÇÜK EGZERSİZLER

          Ezgersiz kilo vermenin en iyi yollarından birisi. Sabahları vakit bulduğunuz zaman enerjiniz yüksekken karın antremanı yapmak göbek yağınızın azalmasına yardımcı olabilir.

        • 3

          3. PROTEİN AĞIRLIKLI KAHVALTI

          Protein tüketmek daha karın bölgesinde yağ oluşmasını engelliyor. Kahvaltı ederken yumurta, peynir gibi ürünlerle beraber lif içeren gıdalar tüketmek göbek yağını yakmada olumlu bir etkiye sahip.

        • 4

          4. MEYVE SUYU YERİNE SU İÇİN

          Kahvaltı da meyve suyu yerine su içmeye çalışın. Meyve suyunun içerisinde fruktoz doludur ve günlük tüketimi göbek yağına neden olabilir. Şekerli gıdaların tüketimi karaciğer yağlanmasına da neden oluyor.

        • 5

          5. YEŞİL ÇAY

          Sabahları yeşil çay içmeyi alışkanlık edinin. Güne kahveyle başlamak yerine yeşil çay içmek karın bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olur.

        • 6

          6. ÖĞLE YEMEĞİNDE KALORİ KONTROLÜ

          Öğle yemeğinizi mümkünse önceden kendiniz hazırlayarak kalori kontrolü yapabilirsiniz. Dışarıda yemek yediğiniz zamanda kalori açığınıza dikkat ederek beslenmek göbek bölgesinde yağlanmayı azaltır.

        • 7

          7. UZUN UYUMAK

          Geceleri az uyumak kilo alımına yol açabilir. Uykuyu verimli almak dengeli beslenme kadar önemlidir.

        • 8

          8. İŞ YERİNİZE YÜRÜYEREK VEYA BİSİKLETLE GİDİN

          Kardiyo karın yağını yakmakta oldukça faydalıdır. Spora vaktiniz olmadığı zamanlarda işten dönerken veya işe giderken yürümek ya da bisiklete binmek yağ yakımına yardımcı olur.

        • 9

          9. KARIN EGZERSİZLERİ

          Karın bölgenizdeki yağları yakmak için karın kaslarınızdaki her bölgeyi çalıştırmayı deneyin. Yeni karın egzersizleri deneyerek yağ yakımını hızlandırın.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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