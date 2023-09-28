Tarçının sinnamaldehit adı verilen bileşeni nedeniyle metabolizma ve yağ depolama üzerinde etkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu etkiler potansiyel olarak karın yağının birikmesini etkileyebilir. Ancak elbette sadece tarçına güvenmenin göbek yağında azalma sağlamak için yeterli olmadığını akılda tutumak gerekir. Tarçın diyetinize ve sporunuza destek vermede oldukça etkili bir besin olarak size yardımcı olabilir.