Göbek bölgesini eritmekte zorluk yaşayanlar için: Daha ince bir bele nasıl sahip olunur?
Göbek bölgesindeki yağları eritmek ve daha ince bir bel elde etmek birçok kişi için meydan okunabilecek bir hedef olabilir. Ancak, doğru stratejiler ve disiplinle, bu hedefe ulaşmak mümkündür. Sizin için göbek bölgesindeki yağları azaltmanın etkili yollarını derledik. İşte uygulayabileceğiniz yöntemler...
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Göbek yağlarını eritme sürecinde sağlıklı bir diyetin önemi büyüktür. Dengeli beslenme, doğru porsiyon kontrolü ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir beslenme planı, daha ince bir belin anahtarı olabilir. Sizin için hazırladığımız beslenme tüyoları ile yaza çok daha fit ve ince bir bel ile girebilirsiniz! İşte o tüyolar...
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1. DİYETİNİZİ DEĞİŞTİRMEYE HAZIRLIKLI OLUN
İnce bir bele sahip olmak kilo vermeyi de gerektirir ki bu da sadece egzersiz yaparak olmaz. Sonuç alabilmek için sağlıklı bir diyet uygulamanız ve kalori alımını da azaltmanız gerekir. Bu, disiplin ve kararlılık gerektirir. Kalori alımını kısıtlamanın yanında özellikle bel hatlarını inceltmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı akıllı gıda seçimleri vardır.
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Örneğin, bilimsel bir çalışmada tam tahılları tüketen insanların (beş porsiyon meyve ve sebze, üç porsiyon az yağlı süt ürünleri ve iki porsiyon yağsız et, balık veya beyaz ete ek olarak) aynı diyeti uygulayıp rafine tahıl tüketenlere oranla daha fazla karın bölgesi yağı kaybettikleri kaydedildi. Meyvede şeker olduğunu bu yüzden de günlük önerilen miktarın üzerinde meyve tüketmenin bu konuda yol almana engel olacağını unutmamanız gerekir.
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2. İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN
Porsiyonlarının miktarına dikkat ediyor ve düzenli egzersiz yapıyor olsanız bile işlenmiş gıda tüketimin devam ettiği sürece kilo vermeniz ciddi anlamda sekteye uğrayabilir. Bunun sebebi işlenmiş gıdaların genellikle kilo vermeyi kısıtlayan ve zararlı toksinlerin oluşmasına sebep olan yüksek oranda şeker ve nişasta içermesidir.
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Üzerinde "yağsız" yazan peynir, ekmek, yoğurt gibi ürünleri alırken ekstra dikkatli olun. Bu ürünler düşük yağ içeriyor olsalar bile genellikle ekstra şeker ve boş karbonhidrat ile paketlenirler ve besin değerleri yok denecek kadar azdır. Üzerindeki işaretleri dikkatlice okuyup içeriğini kontrol ettiğinizden emin olun.
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Tuzun vücutta su tutulumuna ve şişkinliğe sebep olmasından dolayı hazır yemekler ve dondurulmuş gıdalar gibi yüksek oranda tuz içeren işlenmiş gıdalardan da uzak durmalısınız. Paketlenmiş ve dondurulmuş gıdalar yerine mümkün olduğunca taze gıdaları tercih edin.
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3. DİYETİNİZE DAHA FAZLA LİF EKLEYİN
Birçok sebepten dolayı lif bakımından zengin olan gıdalar sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır. Öncelikle, lif bakımından zengin gıdalar bağırsak hareketlerini normalleştirerek şişkinliği ve tıkanmaları minimum düzeye indirmeye yardımcı olur.
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İkincisi, lifli gıdalar daha uzun süre tokluk sağlar ve daha fazla çiğnenmeyi gerektirdiği için fazla yemenin önüne geçer. Yüksek oranda lif içeren gıdalar ayrıca diğer gıdalardan daha düşük kaloriye sahiptir.
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Diyetinize lifli gıda çeşitlerinden eklemeye çalışarak hem çözünebilir hem de çözünemeyen liflerden faydalanın. Çözünebilir liflere örnek olarak yulaf ve arpa, bezelye ve fasulye, elma, havuç ve narenciye gösterilebilir. Çözünemeyen liflere örnek olarak buğday kepeği ve tam buğday unu içeren ürünler, kabuklu yemişler, fasulye ve yeşil sebzeler gösterilebilir.
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4. DAHA AZ VE DAHA SIK BESLENİN
Diyet yapanlar genellikle kendilerini öğün aralarında aç bırakırlar ve nihayet yemek yeme zamanı geldiğinde de aslında gerekli olan miktarın daha fazlasını yerler. Başarılı diyet uygulayanların en önemli sırlarından biri gün boyunca daha sık ve daha küçük öğünler tüketmeleridir.
Günde alışıldığı gibi üç büyük öğün değil altı küçük öğün tüketmeyi deneyin. Sürekli açlık yaşamazsanız uzun vadede kilo verme planına uymayı daha kolay bulmaya başlayacaksınız!
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5. SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN
Diyet yapan birçok kişi kilo vermek için hastalıktan kaçar gibi yağdan kaçmaları gerektiğine inanırlar. Ne var ki, belli miktarda sağlıklı yağ tüketimi dengeli bir diyet için oldukça önemlidir ve bu aslında kilo vermeye de yardımcı olur. Araştırmalara göre mono doymamış yağların daha yüksek olduğu bir diyet (avokado, kabuklu yemiş, tohumlar, soya fasulyesi) karın bölgesi yağlarının birikmesini önleyebilir. Sonuç olarak günlük kalorinin %25 ila %30’u bu sağlıklı yağlardan oluşmalıdır.
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Poli doymamış yağlar – uskumru, somon, ringa balığı, ceviz, kanola yağı ve tofuda bulunan Omega-3 yağ asitleri gibi – diyetinize dâhil etmeniz gereken diğer sağlıklı yağ türüdür. Bunlar kötü kolestrolü düşürmeye ve beyin fonksiyonlarınızı arttırmaya yardımcı olur.
Öte yandan trans yağlar (margarin, kraker, kurabiye yani kısmen hidrojenize yağlardan yapılmış her şey) karın bölgesinde daha fazla yağın birikmesine sebep olur. Bu yüzden elinizden geldiği kadar bu yağları tüketmekten sakınmalısınız.
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6. GÜNE SAĞLIKLI BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN
Kilo verme diyeti uygularken yapılacak en iyi şeylerden biri güne sağlıklı ve dengeli bir kahvaltıyla başlamaktır. İyi bir kahvaltı metabolizmayı çalıştırır ve gün içerisinde daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Ayrıca karnını daha uzun süre tok tutarak, sabah ve öğle öğünleri arasında daha fazla kalori almana sebep olabilecek atıştırmalıklara yönelme ihtimalini azaltır.
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Dengeli bir kahvaltı için tam tahıllı kahvaltı gevrekleri ve ekmeklerle protein bakımından zengin yumurta ve vitamin bakımından zengin meyvelerin birleşiminden oluşan bir kahvaltı yapmayı deneyin. Zamanın yoksa pratik olduğu kadar doyurucu olan meyveli smoothieleri deneyebilirsiniz.
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Kahvaltıdan önce bir bardak su içmeyi de denemelisiniz (ve gün içinde diğer öğünlerden önce) çünkü bu vücudunun açlıkla susuzluğu birbirine karıştırıp ihtiyacından fazlasını yemene sebep olmasının önüne geçer. Aynı zamanda vücudunuzun su ihtiyacı da karşılanmış olur ki bu da oldukça önemli bir noktadır.
Kaynak: wikiHow
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