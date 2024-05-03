Göbek bölgesini eritmekte zorluk yaşayanlar için: Daha ince bir bele nasıl sahip olunur?

4. DAHA AZ VE DAHA SIK BESLENİN

Diyet yapanlar genellikle kendilerini öğün aralarında aç bırakırlar ve nihayet yemek yeme zamanı geldiğinde de aslında gerekli olan miktarın daha fazlasını yerler. Başarılı diyet uygulayanların en önemli sırlarından biri gün boyunca daha sık ve daha küçük öğünler tüketmeleridir.

Günde alışıldığı gibi üç büyük öğün değil altı küçük öğün tüketmeyi deneyin. Sürekli açlık yaşamazsanız uzun vadede kilo verme planına uymayı daha kolay bulmaya başlayacaksınız!