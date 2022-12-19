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Göbek bağı taşla ezilmiş! Terk edilen bebek entübe edildi

Burdur'da, göbek bağı taşla ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan yeni doğmuş kız bebek, bir evin önüne terk edilmiş halde bulundu. Battaniyeye sarılı ve hipotermi geçirdiği belirlenen kız bebek, entübe edilerek yoğun bakıma alındı

Giriş: 19.12.2022 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Göbek bağı taşla ezilmiş, entübe edildi - Burdur haberleri
DHA

Burdur'da, yeni doğan kız bebek, battaniyeye sarılı halde bir bir evin önüne terk edildi.

Merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah saatlerinde, hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapı önünde battaniyeye sarılmış bebek olduğunu fark etti. Taşlıoğlu, daha sonra köy muhtarına haber verdi.

GÖBEK BAĞI TAŞLA EZİLMİŞ

Terk edilen bebek, muhtarın haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada hipotermi geçirdiği, göbek bağının ise taş ile ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Saat 02.00 sıralarında doğduğu ve terk edildiği tahmin edilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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