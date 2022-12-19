Merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah saatlerinde, hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapı önünde battaniyeye sarılmış bebek olduğunu fark etti. Taşlıoğlu, daha sonra köy muhtarına haber verdi.

Burdur'da, yeni doğan kız bebek, battaniyeye sarılı halde bir bir evin önüne terk edildi.

Terk edilen bebek, muhtarın haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada hipotermi geçirdiği, göbek bağının ise taş ile ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Saat 02.00 sıralarında doğduğu ve terk edildiği tahmin edilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.