'Go Turkey' ödül kazandı

Türkiye'nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan 'Go Turkey' internet sitesi bu yıl 18'incisi düzenlenen Altın Örümcek İnternet Ödülleri'nde kamu kurumları dalında 'En İyi İnternet Sitesi' seçildi. Türkiye ile dünya sinema endüstrisi arasında bir köprü vazifesi üstlenen 'Filming in Turkey' ise aynı kategoride ikincilik ödülüne layık görüldü.

İnternet, dijital pazarlama ve mobil teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı projelerin ödüllendirildiği ve 2002'den günümüze düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri'nde bu yıl farklı kategorilerde 246 proje finalist olarak belirlendi.

Finale kalan 246 proje için 18 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında yapılan halk oylamasında toplamda 577 bin 284 oy kullanıldı.