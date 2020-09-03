Reuters

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM) ve Japon üretici Honda, kendi bağımsız markaları altında Kuzey Amerika'da çeşitli araçları üretmek ve satmak için iş ortaklığı kurdular.

Yapılan açıklamaya göre, GM ve Honda elektrikli ve içten yanmalı itiş sistemlerini de kapsayan ortak araç platformlarını paylaşmayı amaçlıyorlar.

GM'e göre, ortak geliştirme için görüşmeler hemen başlayacak, mühendislik çalışmaları ise 2021 başında gerçekleşecek.

GM ve Honda, Nisan ayında yaptıkları açıklamada Honda için birlikte iki yeni elektrikli araç geliştireceklerini ve iş ortaklıklarını büyütmeyi planladıklarını duyurmuşlardı.

İki şirket, hali hazırda otonom araçlar ve yakıt hücreli elektrikli araç teknolojisi üzerinde iş birliği gerçekleştirmiş ve GM'in çoğunluk hisselerine sahip olduğu Cruise Automation birimi için Cruise Origin adlı bir otonom aracın tasarımında birlikte çalışmışlardı.