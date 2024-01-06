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        Haberler Dünyadan Glynis Johns hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Glynis Johns hayatını kaybetti

        1964 yapımı 'Mary Poppins'deki rolüyle Oscar kazanan Glynis Johns, hayata veda etti. Johns'un menajeri Mitch Clem, "Sadece sevgili Glynis'in yasını tutmakla kalmıyoruz aynı zamanda Hollywood'un altın çağının sona ermesinin de yasını tutuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:27
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        • 1

          Britanyalı oyuncu, dansçı, piyanist ve şarkıcı Glynis Johns'tan acı haber geldi. 'Mary Poppins' filminde kadın hakları savunucusu anne 'Winifred Banks' rolünü canlandıran Johns'un 100 yaşında Los Angeles'ta yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        • 2

          "HOLLYWOOD İÇİN HÜZÜNLÜ BİR GÜN"

          Menajeri Mitch Clem, 60 yılı aşan bir kariyere sahip olan Glynis Johns'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Oyuncunun emekli olduğunu ve son yıllarını huzurevinde geçirdiğini belirten Clem; "Hollywood için hüzünlü bir gün oldu" dedi.

        • 3

          "YAŞAMI BOYUNCA MİLYONLARCA İNSANI ETKİLEDİ"

          25 yıllık menajeri Mitch Clem, "Onun ışığı 100 yıl boyunca parlayacak. Glynis, performansa olan sevgisiyle yaşamı boyunca milyonlarca hayatı etkiledi. Sadece sevgili Glynis'in yasını tutmakla kalmıyoruz aynı zamanda Hollywood'un altın çağının sona ermesinin de yasını tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 4

          'MARY POPPINS' İLE BEŞ OSCAR KAZANMIŞTI

          Glynis Johns, 1964 yapımı 'Mary Poppins'de Dame Julie Andrews ile birlikte rol almış, rolüyle Oscar kazanmıştı.

        • 5

          Glynis Johns, ayrıca 1973'te Stephen Sondheim'ın Broadway müzikali 'A Little Night Music'teki 'Desiree Armfeldt' rolüyle Tony Ödülü kazanmış ve 'Send In The Clowns' şarkısını seslendirmişti.


          Fotoğraf: AP, Avalon

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