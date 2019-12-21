21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanyol teslimat uygulaması Glovo, E Serisi yatırım turunu 167 milyon dolarlık yatırım ile kapattığını duyurdu. Ulusal varlık fonlarından Mubadala Capital yatırım turuna liderlik ederken, Drake Enterprises, Idinvest ve Lakestar gibi önceki yatırımcılar da Glovo’ya yatırım yapmaya devam etti.
E Serisi yatırım turunun sonunda değerlemesini 1 milyar doların üzerine çıkararak 'unicorn' statüsü alan Glovo, aynı zamanda 1 milyar dolarlık değerlemenin üzerine çıkan İspanya merkezli ikinci özel şirket oldu.
26 ülkede faaliyet gösteren ve son dönemde Polonya pazarına giriş yaparak Pizza Portal’ı satın alan Glovo, 39 milyon dolarlık yatırım ile ikinci teknoloji ofisini Varşova’da açmıştı. 2020’nin ilk yarısında teknoloji ekibini 300 yeni mühendis ile büyütmeyi planlayan Glovo, Varşova ofisinde 40 mühendis ve 50 teknoloji ve ürün uzmanıyla hizmet vermeyi hedefliyor.
Yeni yatırımları teknoloji ekibine yönlendirmeyi planlayan Glovo, bu sayede müşteri memnuniyetini arttırmayı, hem kuryeler hem de müşteriler için bekleme sürelerini düşürmeyi ve market sektöründe iş ortaklıklarını geliştirmeyi hedefliyor.
Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet veren Glovo’nun Türkiye pazarına yaklaşık bir yıl önce adım attığını söyleyen Glovo Türkiye Genel Müdürü Austin Kim, "Glovo’nun teslimat uygulamaları pazarına getirdiği yenilikçi bakış açısı Türkiye’de de karşılık buluyor. Türkiye’de her geçen gün artan kullanıcı ve teslimat sayımız da bunu kanıtlıyor” dedi.
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