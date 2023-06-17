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Global şirket yöneticilerinden Şişecam’ı ziyaret

Cambridge Üniversitesi Judge Business School Executive MBA programına devam eden dev global şirketlerin yöneticileri, Şişecam’ı ziyaret etti. Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Spotify, Microsoft, Morgan Stanley, BP gibi global firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan katılımcılar Şişecam'ın dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğu hakkında bilgi aldılar

Giriş: 17.06.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Global şirket yöneticilerinden Şişecam’ı ziyaret
HABERTURK.COM

Cambridge Üniversitesi Judge Business School Executive MBA programına devam eden ve Spotify, Microsoft, Morgan Stanley, BP gibi global şirketlerin üst düzey yöneticileri İstanbul’a geldi.

Şirketleri ve iş alanlarını tanımak, karşılıklı network sağlamak hedefiyle gerçekleşen ziyaret kapsamında 90 kişilik grup Şişecam'ı ziyaret etti.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında grup, Şişecam'ın dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğu hakkında bilgi alırken Şişecam’ı yakından tanıma fırsatı elde etti.

Gerçekleşen ziyaret hakkında konuşan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "İlk adımlarını 2015 yılında attığımız ve Geleceğin Şişecam’ını kurmak üzerine kurguladığımız dönüşüm sürecimiz bilgi aktarımı sırasında en önemli başlığımız oldu. Dijital ve organizasyonel olarak gerçekleştirdiğimiz dönüşüm yolculuğumuzda veri ve rakamlarla yönetme kabiliyetimizi artıran, SAP’nin global çapta en kapsamlı dönüşüm projesi olarak bilinen Kökler ve Kanatlar projemizi de konuklarımıza aktardık. Farklı faaliyet alanlarındaki şirketleri “Tek Şişecam” çatısı altında toplamamız ve organizasyonel yapımızı da buna entegre etmemiz sürecinde elde ettiğimiz deneyimleri konuklarımızla paylaştık" dedi.

Kapsamlı dönüşüm projesinin tamamlanması ile birlikte entegre teknolojik altyapıları sayesinde kendini tamamen farklılaştırmış bir kurum olacaklarını kaydeden Elverici, "Kapsamlı ve bütünsel dönüşüm yolculuğumuzu Cambridge Üniversitesi Judge Business School Executive MBA programı öğrencilerine aktarmaktan mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Şişecam Genel Merkezinde başlayan ziyaretin devamında konuklar Avrupa’nın en büyük Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezini de inceleme fırsatı buldular. Konuklar Şişecam’ın yenilikçi ürünleri ve gelişim süreci devam eden projeleri hakkında bilgi aldı.

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