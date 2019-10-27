27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Karayipler’de ada ülkesi Antigua ve Barbuda’da St. John’s Kruvaziyer Limanı’nı işletmeye başladı. Antigua ve Barbuda’nın portföye katılması ile birlikte dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler’de, Bahamalar’ın başkenti Nassau’nun ardından bir ay içinde ikinci liman operasyonu başlamış oldu. Böylelikle faaliyet gösterilen ülke sayısı Türkiye dahil 11, portföydeki liman sayısı 17’si kruvaziyer 2’si ticari olmak üzere toplam 19’a ulaştı.
Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Mehmet Kutman, “Karayipler odaklı Amerika Kıtası’nda büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Bölgedeki diğer fırsatları yatırım kriterlerimiz çerçevesinde dikkatli bir biçimde değerlendiriyoruz. Kruvaziyer liman işletmeciliği Global Yatırım Holding’in üç stratejik yatırım alanı arasında yer alıyor. Yerel halk, ortaklarımız, kruvaziyer gemi şirketleri ile çalışmayı heyecanla bekliyoruz. Ülke ekonomisine katkımız olacağı için mutluyuz” diye konuştu.
'ÖNEMLİ BİR OYUNCU HALİNE GELDİK'
Bir yıl gibi kısa bir sürede Karayipler’de önemli bir oyuncu haline geldiklerini söyleyen Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, Antigua ve Barbuda’nın ardından Global Ports Holding’in hizmet vereceği yolcu sayısının 2020 yılında toplamda yaklaşık 13 milyon olmasını bekliyoruz” dedi.
“Kruvaziyer liman işletmeciliğinde tek olan küresel çapta deneyim, know-how ve bundan kaynaklanan özel işletme modelimiz sayesinde hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz” diyen Sayın, Global Ports Holding’in pazar çeşitliliğinin finansal sonuçlara etkisi bakımından önemli bir hedefe çok yaklaştığını belirtti. Sayın, “Yakın gelecekte Global Ports Holding’in Karayipler’deki operasyonlarından elde edeceği Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar’ın (FAVÖK) Akdeniz’deki kruvaziyer operasyonlarından 2018’de elde ettiği FAVÖK seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
45-50 MİLYON DOLAR YATIRIM
Antigua ve Barbuda’nın Antigua adasında yer alan St. John’s Kruvaziyer Limanı, 2018 yılında yaklaşık 800 bin yolcu ağırladı. Antigua ve Barbuda Hükümeti ile Global Ports Holding arasında imtiyaz sözleşmesi gereği ilk bir yıl içinde yaklaşık 45 – 50 milyon dolar tutarında yatırım yapılması hedefleniyor.
St. John’s Kruvaziyer Limanı’na 5000’den fazla yolcu taşıyabilen en büyük kruvaziyer yolcu gemilerinin yanaşmasını sağlayacak rıhtım yatırımı da Global Ports Holding tarafından tamamlanacak. Global Ports Holding çatısı altına girmesinin ardından Antigua Cruise Port (Antigua Kruvaziyer Limanı) olarak yeniden markalanan limanın perakende alanlarında hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik yatırımlar da gerçekleştirilecek.
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