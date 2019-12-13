13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliği ile düzenlenen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin yedinci ve son durağı Denizli oldu. Global Menkul Değerler, son panel ile birlikte yüzlerce ihracatçıyı kur riskine karşı bilgilendirdi.
İhracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları dernekleri üyelerin katıldığı panelde Global Menkul Değerler de yer aldı. Yüksek hizmet standartlarıyla 30 yıldır sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan Global Menkul Değerler (GMD) panel katılımcılarına döviz paritelerindeki oynaklığın yarattığı riskleri minimuma indirmek için ihracatçılara kur riski yönetimini anlatarak, kullanılabilecek alternatif araçlar ile ilgili bilgiler verdi.
12 Aralık 2019 tarihinde Denizli İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Raşit Güntaş Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde GMD Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Müdürü Engin Küçük, GMD’nin sektördeki 30 yıllık tecrübesini ihracatçılara aktardı. Katılımcılara kur riski yönetiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Küçük, riski ortadan kaldırmak için kullanılabilecek alternatif araçlar hakkında bilgiler verdi.
Bölgenin önde gelen şirketlerinin temsilcileri panel öncesinde düzenlenen B2B görüşmelerde yeni iş fırsatları yarattılar. Yoğun katılımla gerçekleştirilen B2B görüşmeler, şirketlere yeni iş fırsatları yaratmanın yanında risklere karşı korunmanın da yolunu açtı. GMD, Araştırma ve Kurumsal Finansman Grup Direkötürü Sertan Kargın’ın yönetiminde bölgenin önemli ihracatçıları ile B2B görüşmeler gerçekleştirdi. GMD İzmir Şube Müdürü Hülya Eroğlu da görüşmelere katıldı.
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