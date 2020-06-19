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Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Seni Kimler Aldı' şarkısı Glasxs'in kendine has yorumuyla müzikseverlerle buluştu. Prodüksiyon ve mix sürecini kendisi üstlenen, basgitarda İnanç Yılmaz ile çalışan Glasxs; yeniden seslendirdiği bu unutulmaz şarkı ile dinleyenleri hatıraların yolculuğuna davet ediyor.

Repertuvarında hem Türkçe, hem de İngilizce şarkılara yer veren Glasxs, 2019 yılında yayımladığı 'Space Is The Place' için başta Radiohead olmak üzere pek çok grupla çalışan Londralı yapımcı Mikko Gordon ile bir araya gelmişti.

Glasxs, yayımlanan yeni cover teklisi 'Seni Kimler Aldı' ile ise bu kez Türk müzik dünyasının önde gelen ismi Sezen Aksu'dan ilham aldı.