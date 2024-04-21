Glastonbury Festivali'ne geri sayım

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Her yıl olduğu gibi bu yaz da binlerce müziksever, dünyanın en büyük açık hava festivaline akın edecek. İngiltere'nin Worthy Farm bölgesinde müzikseverlerin kamp kurarak takip ettiği devasa festival Glastonbury, 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivali baş sanatçıları Dua Lipa, Coldplay, SZA ve Shania Twain. Festival organizatörleri, biletler satışa çıkar çıkmaz büyük bir kısmının tükendiğini açıkladı.

Time 100 listesine girerek dünyanın en etkili isimlerinden biri olarak nitelendirilen Dua Lipa, yedi yıllık bir aradan sonra bu kez ana sahnede yer alan isimlerden biri olarak Glastonbury Festivali’ne dönüyor. Bu aynı zamanda Dua Lipa’nın BRIT ve Grammy ödüllerindeki performansının ardından ana sahnede yer alacağı ilk festival olacak.