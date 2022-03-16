'Gladyatörler Kenti'nde çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Gladyatörler Kenti olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yıl boyu devam ediyor.
AA'nın haberine göre antik dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapı ile kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden birisi olarak dikkat çeken Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında ekip tarafından yürütülüyor.
Kazı ve restorasyon çalışmalarından önemli bir grubunu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait köy meydanı ve içindeki yapılar oluşturuyor.
Daha önceki çalışmalarda köy meydanındaki Menteşe Beyliği döneminden Selçuk Hamamı, Şaban Ağa Cami ve Ali Aydın Evi'nin restorasyonu yapılmıştı.
Muğla Valiliği YİKOB desteği ile restorasyonu yapılan yapılar arasına Semerci Ömer Evi ve Celal Çavuş'un kahvesi de yer alıyor.
Antik kentte son yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırma sistemi ile köy meydanındaki tarihi yapılar, kente gelen ziyaretçilerin en çok beğendiği noktalardan biri oldu. Özellikle ışıklandırmalar ile köy meydanı, gündüz olduğu gibi gece de ayrı bir görünüme kavuştu.
Mülkiyeti Yatağan Belediyesine ait olan Celal Çavuş'un kahvesi de restorasyon sonrasında köy meydanında kente gelen ziyaretçilere hizmet vermeye başlayacak.
Ziyaretçiler tarihi çınar ağaçlarının altındaki tarihi köy meydanında oturup, tarihi kahvelerde yapılan çaylardan içebilecek.
Osmanlı döneminden, üzerindeki kitabesine göre 1876 yılında yapıldığı bilinen, en eski yapılarından birisi olan Abdullah ve Celal Eskişar Evi'nin kamulaştırılması gerçekleştirilen bölümünde kazı ekibi tarafından temizlik çalışmaları başladı.
Arkeolojik kazıların dışında kamulaştırmalar, tarihi yapıların restorasyonu, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma konusunda gerekli desteklerin Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sağlandığı bildirildi.
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