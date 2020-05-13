Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 85 yaşındaki 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24'e yükseldi.

Hayatını kaybeden hastanın Limasol'deki hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

Son 24 saatte bin 946 Covid-19 testi yapıldığı, 2 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi. GKRY'de toplam vaka sayısının 905'e yükseldiği aktarıldı.