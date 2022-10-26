Didem Arslan Yılmaz’ın bugünkü canlı yayında gizli tanığın ifadelerini açıklaması herkesi şoke etti. Turcen’in, gizli tanığa “Kızımı sürükledim, üzerine çıktım, boğazladım. Saat 01.10’da son nefesini verdi.” dediği ortaya çıktı. Öte yandan cinayeti işleme sebebi olarak kızı Gamze ile aynı erkekle birliktelik yaşadığı yönündeki ifadeleri izleyicileri şakına çevirdi.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınında gözaltı!