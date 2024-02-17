Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gizli sinyaller: Depresyonda olan insanların kullandığı 7 cümle

        Gizli sinyaller: Depresyonda olan insanların kullandığı 7 cümle

        Tedavi edilmemiş bir depresyon, yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilir. Peki, depresyonda olan insan nasıl anlaşılabilir? İşte, sizin için depresyonda olan insanların söylediği bazı cümleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Depresyon; yoğun üzüntü, umutsuzluk, değersizlik hissi, enerji kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri gibi semptomları içeren ruh sağlığı bozukluğudur. Kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Depresyon ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır bu yüzden sizde olup olmadığını anlamak isteyebilirsiniz. İşte, depresyonda olduğunuzu gösterebilecek cümlelerin anlamları...

        • 2

          1. YAPAMIYORUM

          Depresyondaki kişiler dişlerini fırçalamak gibi rutinleri yapmakta güçlük çekebilirler, hatta genellikle yataktan bile çıkamazlar. Birçok depresyonlu birey 'yapamam' kelimesini çok kullanır. ''Kendimi daha iyi hissedemiyorum, işimi bitiremiyorum, yataktan kalkamıyorum, işlerin iyiye gitmesini sağlayamıyorum.'' gibi cümleler kurabilirler.

        • 3

          2. HEPSİ BENİM SUÇUM

          Eylemlerinizin veya yapmış olabileceğiniz hataların sorumluluğunu almak iyi bir ruh sağlığının işaretidir. Ancak bu her durumda kendinizi suçlamak yani bunun sürekli hale gelmesi depresyonda olduğunuzu gösterebilir.

        • 4

          Profesör psikolog doktor Deborah Serani'ye göre depresyon, muhakeme ve yargılamanın gerçekleştiği ön lobun işleyişini bozduğundan depresyondaki insanlar hissettikleri konusunda suçluluk hissedebilir.

        • 5

          3. İYİYİM

          Kötü hissedilen zamanlarda bile karşı tarafı geçiştirmek için ''iyiyim'' denmesi depresyon belirtisi olabilir. Serani bu durumu, şu şekilde açıklıyor: Bazıları akıl hastalığına sahip olmayı başa çıkılamayacak kadar utanç verici bulabilir ve acılarını açığa vurmak yerine yüzlerinde bir gülümsemeyle geçiştirebilir.

        • 6

          4. YORGUNUM

          Çoğu insan, günün belli bir noktasında bu duyguyu yaşasa da depresyondaki kişiler kendilerini sürekli bir bitkinlik içinde bulurlar. Serani bu durum için ''Yorgunluk ve ağrı, sinir yolları ile nörokimyasalları etkilediği için depresyonla birlikte daha da zorlayıcı bir hale gelebilir.'' diyor.

        • 7

          5. YALNIZ KALMAK İSTİYORUM

          İnsanların, canlanmak için bir dinlenme süresi istemeleri normaldir. Buna karşılık, depresyonlu kişiler zamanlarının tamamını olmasa da çoğunu yalnız geçirirler. Kendilerini izole ederek sevdikleri insanlardan uzaklaşabilirler.

        • 8

          Depresyonun nörobiyolojisi, beyin aktivitesini azalttığından depresif bir kişi uyarıcı deneyimlerden uzak durmak isteyebilir; yani karanlık odaları, sessiz ortamları ve diğerlerinden uzak olmayı tercih edebilir.

        • 9

          6. KİMSENİN UMURUNDA DEĞİLİM

          Depresif insanlar, konu geleceğe dair umut beslemeye geldiğinde çok karamsar olabilirler. Ayrıca depresyondaki kişiler sıklıkla kendilerini o kadar yalnız hissederler ki hem diğer insanların sorunlarını umursamazlar hem de onların sorunlarını kimsenin umursamadığını düşünebilirler.

        • 10

          7. YA HEP YA HİÇ

          Depresyondaki insanlar hayatı siyah beyaz olarak görürler. Yani eğer birisi sıklıkla "her zaman" ve ''asla" ve gibi kelimeleri kullanıyorsa, bu onun depresyonda olduğunun bir göstergesi olabilir.

        • 11

          ''İstediğim işi asla alamayacağım" veya "her zaman her şeyi mahvediyorum" gibi ifadeler bu ya hep ya hiç düşüncesine örnek verilebilir.

        • 12

          ÇÖZÜM VE DESTEK HAKKINDA

          Depresyonun, kişisel terapiden ilaçlara kadar birçok tedavi yöntemi vardır ve her tedavi her birey için geçerli olmayabilir. Çevrenizde ya da kendinizde depresyon belirtisi olduğunu düşünüyorsanız bir psikiyatriste veya psikoloğa başvurabilirsiniz.

        • 13

          Bununla birlikte, intihar ya da her şeyin bitmesini dilemekle ilgili konuşmalar yapan insanları duyarsanız ciddiye almanızda ve yardımcı olmak için uzmana yönlendirmenizde fayda olabilir.

          Kaynak: Inc., Mystical Raven, Health

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Habertürk Anasayfa