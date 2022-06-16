İlk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan her çarşamba FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gizli Saklı son bölümü yayınlandı. Senaryosu ve yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği No Dokuz Productions imzalı Gizli Saklı dizisi polisiye, romantik, komedi türünde yazılmıştır. İşte Gizli Saklı dizisi 2. son bölüm izleme ekranı...

GİZLİ SAKLI 2. BÖLÜM İZLE!

Gizli Saklı 2. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gizli Saklı son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GİZLİ SAKLI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Levent ve Yaz, Tarık ve ailesiyle yemek yedikleri sırada, Adem komşularının kim olduğunu öğrenmek için onların evlerine girer. Kitapların arasına saklanmış bir silah bulur ve durumu teyze oğlu Tarık’a anlatır. Tarık artık komşularının polis olduğundan şüphelenmektedir. Adem, Levent ve Yaz’ın evlerine girdiğinin anlaşılmayacağını düşünmektedir fakat Levent evden çıkmadan akıl ettiği çözüm sayesinde evlerine birinin girmiş olduğunu anlamıştır. Artık her iki tarafın da dikkatleri birbirlerinin üzerindedir. Tarık, Levent ve Yaz’ı yakının da tutup açık vermelerini sağlamaya çalışır ve onlara bir tuzak kurar. Levent ve Yaz bu tuzaktan kurtulmaya çalışırlarken, Namık dayının sitede güvenlik olduğu bilgisi işleri karıştırır.