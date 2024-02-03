Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gizli hataları keşfedin: Sadece çok dikkatli insanların fark edebileceği bulmacalar

        Gizli hataları keşfedin: Sadece çok dikkatli insanların fark edebileceği bulmacalar

        Samanlıkta iğne aramak deyimindeki gibi zorlanacağınız bir bulmaca ister misiniz? İşte, sizin için dikkat becerinizi ölçecek 7 test!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bazı bulmacalar, yeterli dikkat ve ayrıntıyı kavrama yeteneğiyle çözülür. Ancak bazen bariz hileler ve illüzyonlar bile dikkatimizden kaçabilir. İşte, görsellerdeki hataları bulduğunuzda dikkat seviyenizi ölçen bazı testler...

        • 2

          1. soru: Bir çölün kumullarında dolaşan bir grup deve vardır. Buradaki hata ne olabilir?

          İpucu: Tek bir hata vardır ve buna da mutasyon denilebilir.

        • 3

          Cevap: Develerin genellikle üç hörgüçü olmaz o yüzden cevap hörgüçte saklıdır.

        • 4

          2. soru: Görselde parkta sabah aktivitelerini yapmaya çalışan insanlar görülüyor ancak oldukça kuvvetli bir rüzgar esiyor. Buradaki sorun nedir?

          İpucu: Tek bir hata vardır ve o da fizik kanunlarına aykırıdır.

        • 5

          Cevap: Görseldeki tüm insanların kıyafetleri veya saçları rüzgara göre savruluyor ancak en öndeki kadının eteği farklı yönde olduğundan fizik kurallarına uymuyor.

        • 6

          3. soru: Bu resimde grup oyunlarına dalmış birkaç çocuğu görüyoruz. Resimdeki hatalar ne olabilir?

          İpucu: İki hata var ve her ikisinin de çizerin hatası olduğu söylenebilir.

        • 7

          Cevap: Soldaki çocuk atlama ipini tutmuyor ve arkadaki kalecinin ise karşılayabileceği bir top çizilmemiş.

        • 8

          4. soru: Görselde sırada bekleyen 5 kişi var. Buradaki sorun ne olabilir?

          İpucu: Yalnızca tek bir hata vardır ve bunu birisine belirtmek kabalık olabilir.

        • 9

          Cevap: En öndeki kişinin ayakkabıları birbirinden farklıdır.

        • 10

          5. soru: İnsanlar, basit bir sabah otobüs yolculuğu yapıyor gibi görünüyor. Buradaki hata nedir?

          İpucu: Üç hata var ve bunlardan birisi kazaya neden olabilir.

        • 11

          Cevap: Otobüs şoförü yok, bir adamın gazetesi ters duruyor ve yağmur yağmamasına rağmen aracın silecekleri çalışıyor.

        • 12

          6. soru: Burada parkta oynayan veya dinlenen insanlar var.

          İpucu: Yine tek bir hata var, bulabilir misiniz?

        • 13

          Cevap: Bankta oturan yaşlı kadının gölgesi güneşe rağmen yok.

        • 14

          7. soru: Burada Monopoly oynarken eğlenen bir ailenin resmi var. Sorun ne olabilir?

          İpucu: Tek bir hata var ve o da oldukça küçük.

        • 15

          Cevap: Zarlar 6 rakamına kadar olur ancak buradaki zarın üzerinde 9 nokta var.

          Kaynak: Mystical Raven

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa