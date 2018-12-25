Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Fatih Tahtakale'de tarihi bir handa sahte saat satışı yapıldığını tespit etti. Tarihi hana operasyon düzenleyen ekipler, bodrum katta gizli geçit ve kapıları geçerek gizli bir depoya ulaştı. Depoda yapılan aramalarda aralarında çocuk saatlerinin de bulunduğu 6 bin 400 adet ünlü markaların taklidi saat ele geçirildi.

KANSEROJEN İÇERİKLİ KİMYASALLAR KULLANILMIŞ



Bilirkişi tarafından yapılan incelemede ele geçirilen saatlerin sahte olduğu, boya ve plastik aksamlarında kanserojen içeren kimyasalların kullanıldığı belirlendi. Operasyon sırasında handan kaçmaya çalışan 5 kişi yakalanarak haklarında soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen saatlerin piyasa değerinin 2 milyon 300 bin lira olduğu tespit edildi.