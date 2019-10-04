Gizli Dosya filmi oyuncuları kimler? Gizli Dosya filminin konusu ne? sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. IMDB'si 6.2 olan Gizli Dosya bu akşam Show TV'de saat 23.30'da yayınlanacak.

GİZLİ DOSYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seçimlerin yaklaşmasını anlatan filmde 2004 yılında ABD başkanlık seçimi ele alınmıştır. Daha önce önemli bir skandalı ortaya çıkarmış olan gazeteci Mary Mapes seçim öncesi yine skandalların peşine düşer. Ebu Garib Hapishanesi’nde yaşanan işkence skandalını ortaya çıkan haberci bu sefer seçimlerle ilgili emekli bir askerden gizli belgelere ulaşır. Bu gizli belgelerde yer alanlar ciddi bir iddiadır. Belgede yer alan iddiaya göre George Bush’un oğlu usulsüzlük yapmış ve Vietnam savaşına gitmemiştir.

Bu haber gündeme bomba gibi düşer. George W.Bush bu belgelerin sahte olduğunu iddia eder. Bu durumda haberci Mary Mapes ve haber spikeri Dan Rather zor duruma düşer. Bu işten nasıl kurtulacaklarını belgelerin sahte olmadığını nasıl kanıtlayacaklarını düşünmeye başlarlar.

GİZLİ DOSYA OYUNCULARI KİMLER?

Cate Blanchett

Rolü : Mary Mapes

Robert Redford

Rolü : Dan Rather

Dennis Quaid

Rolü : Col. Roger Charles

Topher Grace

Rolü : Mike Smith

Elisabeth Moss

Rolü : Lucy Scott

Stacy Keach

Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett

Bruce Greenwood

Rolü : Andrew Heyward

Dermot Mulroney

Rolü : Lawrence Lanpher