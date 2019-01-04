Gizli defterleri ortaya çıktı

Ali Özgentürk, lise yıllarından bu yana tuttuğu notları 'Gizli Defterlerim' adıyla kitap haline getirdi. Uzun metraj film kariyerine 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaryosunu yazarak başlayan Özgentürk, aralarında 'Hazal', 'At', 'Çıplak', 'Su da Yanar', 'Bekçi', 'Yengeç Oyunu', 'Mektup' gibi ödüllü filmlere imza attı.

Ali Özgentürk, yaşadıklarının Gizli Defterlerim'e kadar neden gizli kaldığını kitabının ön deyişinde şöyle açıklıyor; Lise yıllarımdan bu yana küçük defterlere bir şeyler karalardım. Hele güzel bir defter gördüm mü, dayanamaz notlar yazardım...

Düşünmenin, hissetmenin, yaşamanın notları... Hayattan parçalar... Ya da parçalanmış hayatlardan gözlemler, izlenimler, yaşanmış küçük hayat hikâyeleri, anılar, şiirler, vb...

Bu notları yazdığım defterlerimi gizlerdim herkesten; belki de utanırdım.... Yetmiş yıllık hayatımda kardeş, eş, arkadaş, dost, sevgili, hiç kimse görmedi defterlerimi...

Gizliliği işte ondan... Evet, bir bakıma ruhumu ve hayatımın 'giz'lerinin defterleri bunlar.