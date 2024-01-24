Gizemli soruların peşinde: Doğruyu bulmak için beyin gücünüzü zorlayacak bulmacalar

Cevap: Toplamda 7 kişi vardır, bunlar: en önde heykele bakan kız, arkasında elinde telefon olan kadın, arkada çocuğuyla eserlere bakan ebeveyn, sağda tabloya bakan çift ve son olarak en sağda öndeki yırtık tabloda gözleri görünen kişi olmak üzere 7 kişi görülüyor.