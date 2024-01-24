Gizemli soruların peşinde: Doğruyu bulmak için beyin gücünüzü zorlayacak bulmacalar
Bulmacalar ayrıntılara dikkat edildiğinde kolayca bulunabilir ama bazen bulması yine de zor olabilir. Peki, içinizdeki dedektifi ortaya çıkartacak bulmacaları çözmek ister misiniz? İşte, sizin için doğruyu bulmakta zorlanacağınız 8 bilmece!
- 1
Bulmacalar, insan zihnini meşgul etmek ve düşünme becerilerini geliştirmek için yaratılan esrarengiz dünyalardır. Ancak, bazı bulmacaları çözerken dikkat etseniz de zorlanabilirsiniz. Zorluk derecesiyle öne çıkan bu bulmacalar, doğruyu bulurken beyin gücünüzü zorlayabilir. İşte, aşağıdaki soruları cevaplayacağınız 8 bulmaca...
- 2
Soru: Görselde toplamda kaç kişi görüyorsunuz?
- 3
Cevap: Toplamda 7 kişi vardır, bunlar: en önde heykele bakan kız, arkasında elinde telefon olan kadın, arkada çocuğuyla eserlere bakan ebeveyn, sağda tabloya bakan çift ve son olarak en sağda öndeki yırtık tabloda gözleri görünen kişi olmak üzere 7 kişi görülüyor.
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- 4
Soru: Görseldeki mum nerededir?
- 5
Cevap: Mum, sağ taraftaki çitlerin arasındadır.
- 6
Soru: Kaç tane kitap olduğunu bulabilir misiniz?
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- 7
Cevap: Görselde toplamda 5 adet kitap vardır. Birincisi ağacın dibinde, bir diğeri bitkinin altında, bir tanesi oturan adamın elinde, başka bir tanesi piknik sepetinde, sonuncusu ise arkada yürüyen kişinin pantolonundaki cep boy kitap olmak üzere 5 tanedir.
- 8
Soru: Görseldeki kediyi bulabilir misiniz?
- 9
Cevap: Görselde sadece bir kedi vardır, o da soldaki dolapta kıyafetlerin üzerindedir.
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- 10
Soru: Görseldeki kadınlardan hangisi zengin değildir?
- 11
Cevap: Bulaşıkları yıkayan kadının üzerindeki kıyafette Adidas amblemi vardır ancak bu sembol orijinal olanı olmadığından bu kadın zengin değildir.
- 12
Soru: Fotoğraftakilerden hangisi gerçek bir prenses değildir?
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- 13
Cevap: En sağdaki uzaylıdır, serçe parmağını fondötenle kapatmayı unuttuğu için gerçek olmadığı görülüyor.
- 14
Soru: Görsele göre hangisi hamile değildir?
- 15
Cevap: En sağdaki kişi hamile değildir, karnına koyduğu yastığın ucu görselde gözüküyor.
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- 16
Soru: Kadının eşi görseldekilerden hangisidir?
- 17
Cevap: Sağdaki kişi, kadının eşidir çünkü kadının cep telefon ekranında sağdaki kişinin fotoğrafı bulunuyor.
Kaynak: Bright Side