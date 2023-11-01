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        Haberler Yaşam Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

        Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

        Cittaslow İcra Kurulu'nun 'sakin şehir' ağına kabul edilen Erzurum'un Uzundere ilçe merkezine sadece bir kilometre uzaklıkta, doğanın derinliklerinde yer alan Köptek Mağarası, gizemi ve tarihiyle dikkat çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:09
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        • 1

          Köptek Mağarası, Engüzekkapı Kalesi'ne yaklaşık 3 kilometrelik bir gizli geçitle bağlantılı olduğu iddialarıyla ünlü. Ancak kayaların oyulmasıyla yapılan yolun tahrip olması nedeniyle şu an için mağaraya ulaşım imkansız halde.

        • 2

          Bu nedenle, mağaraya dağcı ekipmanları olmadan tırmanmak son derece zor. Bu eski kaya mezarının duvarlarında renkli resimler bulunduğu söylenirken, hangi tarihler arasında yapıldığına dair kesin bilgiler bulunmuyor.

        • 3

          Yerel halkın merakı sayesinde, Köptek Mağarası son zamanlarda inceleme ziyaretlerine sahne oldu. Ancak bölge gizemini koruyor ve daha fazla keşif bekliyor. Mağaranın içinde nelerin saklı olduğu ve bu gizli geçidin neye hizmet ettiği de hala büyük bir soru işareti olarak duruyor.

        • 4

          Uzundere'de sınıf öğretmenliği yapan Hamza Çelebi, "Köptek Mağarası Uzundere ilçemize yaklaşık 1 kilometre mesafededir. Yerden yüksekliği 45 metre civarındadır. İçerisinde de eski, tarihi bir resim olduğu görülmektedir.

        • 5

          Bu mağaradan Engüzekkapı'ya (Ağca Kale) gizli bir geçit var. En alt tarafında havalandırma bölümü var. İnsanlar buradan rahat bir şekilde Ağca Kale'ye geçiş yapmışlardır" dedi.

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