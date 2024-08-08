Gizem Özer: Los Angeles’da görüşmek üzere

2024 Paris olimpiyatlarında Türkiye ve Elazığ’ı temsil eden ancak ilk turda rakibine yenilmekten kurtulamayan 60 kilo boksörü Gizem Özer açıklamalarda bulundu.

"LOS ANGELES'DA BULUŞMAK ÜZERE"

Hayatının en güzel deneyimini yaşadığını kaydeden Gizem, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na göz kırptı. Gizem açıklamasında, “Sporun zirvesi olan olimpiyatlara katılmanın gururunu yaşıyorum. İlk olimpiyatımın böyle bitmesi üzücüydü. Büyük tecrübeler büyük başarıların öncüsüdür. Dünyada elit seviyedeki sporcularla aynı platformda yarışmak mükemmeldi. Aldığım her güzel mesaj olmam gereken yerde olduğumu, her fedakarlığın kesinlikle değer olduğunu anlamamı sağladı. Sevginiz ve desteğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim. Los Angeles’da buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.