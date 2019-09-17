Taciz mesajları atanları sosyal medyadan ifşa etmeye devam ediyorum ama sonuç değişmiyor. Çünkü mesaj atmaya devam ediyorlar. Sadece bana yazan yok. Sayfası kapalı olan kadınlara bile yazıyorlar. Bunu da çevremize duyuyoruz ve görüyoruz. Ben bu tür insanları afiş ettikçe bütün kadınlardan 'teşekkür' alıyorum. 'Afiş ederek iyi yapmışsın, senden cesaret alıp bize mesaj tacizleri yazlarını afiş ediyoruz' diyorlar bana.