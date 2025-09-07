Gizem Örge: Türk kadınının ruhunu bütün dünyaya gösterdik

2025 FIVB Dünya Şampiyonasının finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları'nda Gizem Örge, karşılaşmanın ardından konuştu.

"TÜRK KADINININ RUHUNU BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERDİK"

Gizem Örge'nin sözleri şu şekilde:

"Kıran kırana bir mücadele. Yakın olmasının burukluğu var. Gururluyuz. Herhangi bir yenilgiden sonra kendimi kaybederim ama bugün gururluyum! Son topa kadar mücadele ettik. Türk kadının ruhunu gösterdik tüm dünyaya! Biz voleybol ülkesiyiz. Her gün daha iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğiz. İyi mücadele verdik. İnşallah önümüzdeki senelerde..."