Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosu bu sezonun en merak edilen konulardan biri... Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini Gizem Katmer canlandırıyor. Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler...

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1998 yılında doğmuştur. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünü bitimiştir. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro oyunculuğu yapmıştır. Gizem Katmer, çeşitli platformlarda oyunculuk hayatını sürdürmektedir.