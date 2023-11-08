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        Haberler Sağlık Giysiler vücutta asimetrik duruyorsa dikkat!

        Giysiler vücutta asimetrik duruyorsa dikkat!

        Omurga eğriliği olarak tanımlanan skolyoz, toplumun yüzde 2-4'ünde görülüyor. Her yaşta ortaya çıkabilen skolyoz, omurganın önemli bir bozukluğu olup, ileri eğrilikler ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kız çocuklarında erkek çocuklara göre daha yaygın görülüyor ve omuzlarda dengesizlik ve giysilerin vücutta asimetrik durmasıyla belirti veriyor

        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 08.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:22
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        Giysiler vücutta asimetrik duruyorsa dikkat!
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        Omurganın 10 derece veya daha fazla anormal eğriliği (sağa veya sola doğru) skolyoz olarak tanımlanıyor. Genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde gelişmekle birlikte yetişkinlikte de ortaya çıkabilen skolyoz, kişilerde sadece tek boyutlu bir açısal deformasyon yapmayıp, vücudu önden ve yandan yani üç boyutta etkileyen kemiksel ve yapısal bir bozulmadır. Omurganın önemli bir bozukluğu olan skolyoz, ileri eğriliklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

        SEBEBİ BİLİNMİYOR, HEM ÇOCUKLARDA HEM YETİŞKİNLERDE GÖRÜLÜYOR

        Omurga ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ender Ofluoğlu, "Omurgamız önden veya arkadan bakıldığında normal düz bir hat üzerinde yerleşim gösterir. Bu dizilimin deforme olarak sağa ya da sola doğru 10 dereceden fazla eğilmesine skolyoz denilir. Toplumun yaklaşık yüzde 2 ila 4'ünde görülen skolyoz, omurganın önemli bir bozukluğu olup, ileri eğrilikler ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Skolyoz çocuklarda da erişkinlerde de görülebilen, genellikle sebebi bilinmeyen bir hastalıktır ve kız çocuklarda erkek çocuklara göre daha yaygın görülür. Genellikle çocuklarda erişkinlere göre daha ileri derecelerde eğrilikler görülür. Erişkinlerde daha az eğriliklerin olduğu ve hastaların genellikle ağrı şikayetleriyle doktora başvurdukları bir durum söz konusudur" dedi.

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        GİYSİLER VÜCUTTA ASİMETRİK DURUYORSA DİKKAT!

        Skolyozda ilk ve en önemli belirtinin omuzlarda dengesizlik ve giysilerin vücutta asimetrik durması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ofluoğlu, şöyle konuştu: "Ebeveynler genellikle çocuklarının omurgasındaki eğriliği banyoda ya da öne eğildiklerinde (eğriliğin artmasına bağlı) fark ederler. İlerlemiş aşamalarda sırtta kamburluk, vücudun sağa-sola ya da öne doğru eğilmesi, akciğerlerde basıya bağlı nefes darlığı gibi şikayetlerle ortaya çıkabilir."

        TEDAVİ EDİLMEYEN SKOLYOZ BAŞKA HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

        Skolyozda tedavisinin önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ofluoğlu, "Akciğer, kalp hastalıkları (ileri skolyozlar), sırt, bel ve boyun fıtığı gibi dejeneratif hastalıklar, sinir basılarına bağlı ağrılar tedavi edilmeyen skolyozlarda görülebilen hastalıklardır" diye konuştu.

        Prof. Dr. Ofluoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Skolyozun tedavisi eğriliğin derecesi ile doğru orantılıdır. 50 dereceleri aşan sırt eğrilikleri, 35 dereceleri aşan bel ya da bel-sırt bileşke eğrilikleri cerrahi adaylardır. Bunun altındaki eğriliklerde korseleme, alçılama, fizik egzersiz gibi cerrahi dışı tedaviler denenebilir. Çocuklar ergen yaşlara gelene kadar eğrilikler tutucu tedavilerle (düşük eğrilikler) düzeltilmeye çalışılır, düzelme sağlanmayan vakalarda cerrahi planlama yapılır."

        SKOLYOZ AMELİYATI İÇİN KEMİK GELİŞİMİNİN TAMAMLANMASI BEKLENİR Mİ?

        Yaşın skolyozun takibinde ve cerrahi kararlarda en önemli değişken olduğunu belirten Prof. Dr. Ofluoğlu, "Çocukların ergen yaşlara ulaşması, kemik gelişimini tamamlamalarına sebep olacağından skolyozun artmasını beklemeyiz. Ancak bazı durumlarda yine sebebi bilinmeyen bir şekilde omurgada 55-60 yaş üstü hastalarda ve özellikle kadınlarda yeniden gelişen skolyotik eğrilikler görülebilir" dedi.

        "Mekanik bir hastalık olan skolyozun mekanik olarak tedavisi mümkündür" diyen Ofluoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Günümüzde ileri teknolojik imkanlar skolyoz hastalarında tamamen düzelme ile sonuçlanan cerrahilerin gerçekleşmesini sağlamaktadır."

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