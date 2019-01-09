E-ticaret platformu GittiGidiyor, 2018 yılını 23 milyon kayıtlı kullanıcı ve 100 bin satıcıyla kapattıklarını duyurdu. Şirketin 2018 yılı rakamlarının değerlendirildiği ve 2019 yılı hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda verilen bilgiye göre GittiGidiyor geçen yıl yüzde 40 büyüdü. Toplantıda konuşan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, geçen yıl 3 bin KOBİ’yi e-ticaretle tanıştırdıklarını bu yıl da yine 3 bin KOBİ’yi e-ticarete taşıyacaklarını söyledi.

Satıcılarıyla gerçekleştirdiği “GittiGidiyor Ekonomisi” adlı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Kantarcı, “GittiGidiyor’da satış yapan işletmelerde ortalama 6.5 kişi çalışıyor. Buna göre, GittiGidiyor yaklaşık 650 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 3.4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünden yola çıktığımızda, GittiGidiyor toplamda 2.2 milyon kişinin geçiminde rol oynuyor” dedi.

SATIŞLARIN YARISI MOBİLDEN

GittiGidiyor’daki 100 bin satıcının 1206’sının yılda 1 milyon TL ve üzeri değerde satış yaptığını kaydeden Kantarcı, “Yani satış geliri açısından, GittiGidiyor’un her 100 satıcısından 1’i milyoner oluyor. Milyoner satıcılarımızın yüzde 10’u kadınlardan oluşuyor ve ortalama 39 yaşındalar” diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre GittiGidiyor'un milyoner satıcılarının dağılımı şöyle:

GittiGidiyor’un Türkiye’de bu yıl 18. yılını kutladığını söyleyen Kantarcı, şunları söyledi:

”Geçtiğimiz yıl platformumuza katılan 3 milyon yeni kullanıcıyla toplamda 23 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştık. GittiGidiyor’un mobil uygulama indirilme sayısı yüzde 50 artarak 9 milyona çıktı. Toplam satışın yüzde 50’si mobilden gerçekleşti. Mobilden satıştaki artış oranı yüzde 45 oldu.”

'BU YIL YÜZDE 30 BÜYÜME HEDELİYORUZ'

2018’de e-ihracat açılımını başlattıklarını belirten Kantarcı, bu kapsamda yerli ürünleri eBay üzerinden 192 ülkede 177 milyon kullanıcıyla buluşturduklarını kaydetti. Kantarcı, “2019’da en az 200 Türk markasını eBay platformuna taşımak istiyoruz. Diğer yandan eBay’in uluslararası 100 bin ürünü şu anda GittiGidiyor’da. Bu yıl bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz. 2019’da yüzde 30’luk bir büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.