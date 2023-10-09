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        Haberler Televizyon GİTTİ! Masterchef'te elenen isim belli oldu! 8 Ekim 2023 Masterchef kim elendi, kim gitti?

        8 Ekim MasterChef All Star kim elendi? MasterChef All Star'da elenen isim kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı yemek yarışması MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın izleyicilerinin araştırdığı: "8 Ekim MasterChef All Star kim elendi? MasterChef All Star'da elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:19 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:19
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        • 1

          TV8 ekranlarının yemek yarışmalarından biri olan MasterChef All Star'da 8 Ekim akşamı eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın izleyicileri tarafından arama motorlarında araştırılan: "8 Ekim MasterChef All Star kim elendi? MasterChef All Star'da elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Haftanın 7. eleme adayı yapılan değerlendirmeler sonucunda Alican oldu.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

          Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.

        • 4

          8 EKİM PAZAR MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar'ın yeni bölümü bu akşam 20.00'da yayınlandı. Şefler eleme gecesinin ilk aşaması için yarışmacılardan 45 dakika içerisinde kirli kalamar ve isot reçelinden yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. İlk aşamada potadan çıkan isimler Hasan, Cemre ve Kerem oldu. İkinci aşamada ise yarışmacılar Mehmet Şef’in imza tabaklarından biri olan “Arı’yı” yaptı. Eda ve Ayaz bal koymayı unutarak, tabaklarını şeflere eksik sundular. Tanya ve Alican potadan çıktı. Elenen yarışmacı ise Eda oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ALL STAR'DA EN SON KİM ELENDİ?

          MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu. 8 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümde ise yarışmaya Eda veda etti.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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