Gişelere çarpan karbondioksit yüklü tanker devrildi - AYDIN

Alınan bilgiye göre, R.K'nin kullandığı 35 AAJ 038 plakalı karbondioksit yüklü tanker, Aydın-İzmir otoyolunun Aydın gişelerinden geçtiği esnada bariyerlere çarpıp devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tankerin devrildiği gişelerden biri araç geçişine kapatıldı.

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