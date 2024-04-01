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        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - magazin haberleri

        Gisele Bündchen yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Tom Brady ile 13 yıllık evliliğin ardından 2022'de boşanan Gisele Bündchen, yeni sevgilisi Joaquim Valente ile ilk kez birlikte görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:56
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        • 1

          Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, Amerikan futcolcusu eşi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini 2022’de bitirmesinin ardından yeni aşk söylentilerinin odağındaydı. Boşanmanın sebebi olarak eşini aldattığı da iddia edilen Bündchen, hem aldatma iddialarını hem de Joaquim Valente’yle aşk yaşadığı söylentilerini reddetmişti.

        • 2

          New York Times'a verdiği son röportajda spor eğitmeni ve jiu-jitsui hocası Joaquim Valente ile eşini aldattığı iddiasına; 'Bu bir yalan' diye yanıt veren ünlü model; "Bu, sağlıksız bir ilişkiyi terk etme cesaretini gösterdiklerinde suçlanan ve sadakatsiz olarak etiketlenen pek çok kadının başına gelen bir şey" ifadesini kullanmıştı.

        • 3

          Gisele Bündchen yeni ilişkisinin ne zaman başladığına dair net bir tarih vermese de ilişkisini doğrulamıştı. Bündchen, Valente ile görüşmeye arkadaş olarak başladığını söylerken, Valente'nin ismini doğrudan vermese de; "İlk kez arkadaşım olan biriyle görüşüyorum. Bu çok farklı, çok dürüst ve çok şeffaf" yorumunu yapmıştı.

        • 4

          Yeni aşıklar Gisele Bündchen ile Joaquim Valente, ilk kez Bündchen'in Surfside, Florida'da bulunan ve şu anda tadilatta olan yeni malikanesinin önünde görüntülendi. Çift, Valente'nin kamyonetiyle oradan ayrılmadan önce bir tasarımcıyla evle ilgili tadilat planlarını konuşurken görüldü.

        • 5

          13 yılın ardından 2022’de boşanan Gisele Bündchen ve Tom Brady ikilisinin 14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adında iki çocuğu bulunuyor.

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