İkili ayrıca Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde bulunan Santa Casa de Misericórdia Hastanesi’nin desteklemesinin yanı sıra çocuklara, yaşlılara ve ve ihtiyaçlı ailelere yardım için Luz Alliance adında bir fon oluşturarak yiyecek ve hijyen paketleri yardımında bulundu.