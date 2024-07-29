Gisele Bündchen ülkesi Brezilya'da tatil yapıyor
Ünlü süper model Gisele Bündchen, ülkesi Brezilya'nın kum tepeleriyle ünlü Lençóis Maranhenses Milli Parkı'nda tatilin tadını çıkardı
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Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, ülkesi Brezilya'daki Lençóis Maranhenses Milli Parkı'ndaki lagünlerde tatilin tadını çıkardı.
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44 yaşındaki ünlü model, Instagram mesajında, "Her zaman Lençóis Maranhenses'i ziyaret etmeyi hayal etmiştim. Brezilya çok güzel!" diye yazdı.
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'Lençóis', Portekizce 'çarşaf' anlamına geliyor. Kum, yağmur ve rüzgar tarafından çarşaf gibi şekillendirilmesi sayesinde dünya üzerindeki en büyüleyici ve eşsiz manzaralardan birini sunuyor.
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Bündchen'in, São Luís-Marechal Cunha Machado Uluslararası Havaalanı'ndan Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde bulunan 380 bin dönümlük milli parka helikopterle gittiği öğrenildi.
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Bündchen'e 12 yaşındaki kızı Vivian Lake Brady de kum tepelerinde annesine eşlik etti.
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Bündchen'in bir paylaşımında kalabalık bir grupla ATV sürme keyfi yaptığı görüldü. Grupta jiu-jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente'nin olup olmadığı öğrenilemedi.
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Bündchen'in 2022'de boşandığı 13 yıllık eşi Tom Brady'den Vivian'ın yanı sıra 14 yaşında Benjamin Rein Brady adında bir de oğlu bulunuyor.
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Bündchen, geçen hafta, nadiren birlikte fotoğraf verdiği ikiz kardeşi Patricia Bündchen ile birlikte 44'üncü doğum gününü kutlamıştı.