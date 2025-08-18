Gisele Bündchen sevgilisi ve bebeğiyle yürüyüşte

Ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente ile ABD'nin Miami şehrinde yeni doğan bebekleriyle yürürken görüntülendi.

REKLAM advertisement1

Şubat ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 45 yaşındaki model, 37 yaşındaki sevgilisi Joaquim Valente ile kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara mutluluk pozları verdi.

İlk kez Aralık 2021'de oğlu için dövüş sporu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştığı eğitmeni Joaquim Valente ile Haziran 2023'ten bu yana birlikte olan ünlü model, sevgilisinin ilk, kendisinin üçüncü çocuğunu dünyaya getirmesinden bu yana sadece bebeğine bakma işiyle ilgileniyor.

Hiçbir defile ya da çekime katılmayan Bündchen, altı aylık bebeğiyle baş başa olmanın tadını çıkarıyor.

REKLAM

Tom Brady - Gisele Bündchen

Bündchen'in, 2009'da evlendiği, 2022'de ayrıldığı 48 yaşındaki Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 12 yaşında Vivian adında bir kızı var.

Tom Brady'den ayrıldıktan bir yıl sonra Joaquim Valente ile ilişki yaşamaya başlayan Victoria's Secret modelinin hamilelik haberi, geçen yıl ekim ayında ortaya çıkmıştı.