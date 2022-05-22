"BABAMIN GÖRMESİNİ İSTEMEDİM"

Yıllarca Victoria's Secret'ın en ünlü yüzlerinden biri olarak podyumlarda fırtına estiren iki çocuk annesi Gisele Bündchen, üzerinde travmatik etki bırakan defileye henüz 18 yaşındayken çıktığını söyledi. O dönemde İngilizce bilmediğini de ekleyen Bündchen, "Podyumda yürüdüğüm sürece hep 'Umarım babam bu resmi hiç görmez' diye düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, daha sonra "Tek yapmak istediğim kaçmaktı." diye ekledi.