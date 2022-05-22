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Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

Brezilyalı model Gisele Bündchen, kariyeri boyunca yaşadığı en travmatik anlarından birini açıkladı: "Babamın görmesini istemedim!"

22.05.2022 - 11:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 6 yıl önce podyumdan emekli olduğunu açıklayan model Gisele Bündchen (41), 1998'de çıktığı bir defilenin üzerinde bıraktığı etkisini anlattı.

  • İngiliz Vogue Dergisi'ne konuşan Bündchen, Alexander McQueen'in defilesinde göğüslerini tamamen açıkta bırakan, ince gümüş zincirlerden oluşan üstle yürümüştü.

  • "AĞLAMAYA BAŞLADIM"

    Brezilyalı model, "Kıyafetim yoktu, bu yüzden defileye geldiğimde 'Ne giyiyorum, tişört falan mı?' dedim. Hayır, buydu. Bu yüzden ağlamaya başladım." diye konuştu.

  • "BABAMIN GÖRMESİNİ İSTEMEDİM"

    Yıllarca Victoria's Secret'ın en ünlü yüzlerinden biri olarak podyumlarda fırtına estiren iki çocuk annesi Gisele Bündchen, üzerinde travmatik etki bırakan defileye henüz 18 yaşındayken çıktığını söyledi. O dönemde İngilizce bilmediğini de ekleyen Bündchen, "Podyumda yürüdüğüm sürece hep 'Umarım babam bu resmi hiç görmez' diye düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

    Ünlü isim, daha sonra "Tek yapmak istediğim kaçmaktı." diye ekledi.

  • "AİLEMİN UTANACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

    Öte yandan Bündchen, anılarını 2018 yılında çıkardığı 'Lessons: My Path to a Meaningful Life' adlı kitapta anlatmış, travmatik podyum deneyiminden de bahsetmişti. Ünlü yıldız, kitabında, "Ne yaptığım konusunda fikrim yoktu. Çoğunlukla, ailemin ne kadar hayal kırıklığına uğrayacağını ve utanacağını düşündüm. Gözyaşlarımı tutmaya çalıştım ama akmaya devam ettiler ve kirpiklerime yapışan siyah tüyler çıkmaya başladı." ifadelerini kullanmıştı.

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