Gisele Bündchen iyileşme sürecinde
Geçtiğimiz yıl Tom Brady'den boşanan Gisele Bündchen, ayrılığı sindirmeye başladığını ifade etti. İyileşme sürecinde olduğunu belirten ünlü model, egzersiz yapmaya, doğru beslenmeye, meditasyona ve açık havada vakit geçirmeye öncelik verdiğini anlattı
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2009'da nikâh masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı.
Brady'nin yoğun iş hayatı nedeniyle boşanma kararı aldığı konuşulan Bündchen, ayrılığı sindirmeye başladığını ve iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.
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"AİLEM İÇİN ÇOK ZORDU"
Gisele Bündchen, iki çocuğunun babasıyla evliliğinin sonuna yaklaşırken aynı zamanda iki hasta ebeveyniyle de uğraştığını ifade etti.
Konuyla alakalı 'People'a konuşan model, "Ailem için çok zordu. Hayatımın her alanında çok şey oldu. Hayatın getirdiği tüm farklı dönemeçler ve dönüşlerle birlikte, çevremizde olup bitenler göz önüne alındığında yapabileceğimiz tek şey, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır" dedi.
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İYİLEŞME ADIMLARI
Annesi ve babasının sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Gisele Bündchen, bu “karanlık” günleri egzersiz yapmaya, doğru beslenmeye, meditasyona ve açık havada vakit geçirmeye öncelik vererek atlattığını da söyledi.
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"ÇOK DAHA İYİ UYUMAYA BAŞLADIM"
Geçtiğimiz günlerde alkolü de bıraktığını dile getiren model, "Sanırım bu zamanlarda beni destekleyecek tüm bu araçlara sahip olmasaydım, bu çok zor olurdu" itirafında bulundu.
Bündchen, alkolü bıraktığından beri çok daha iyi uyumaya başladığını ve hatta daha önce fark etmediği şeyleri fark etmeye başladığını da sözlerine ekledi.
Fotoğraflar: Reuters, AP