Gisele Bündchen: İyi ki doğdun benim güneş ışığım - Magazin haberleri

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Gisele Bündchen ve Tom Brady, 2009 yılında evlenmişti. Çiftin Benjamin ve Vivian adında iki çocuğu var. Bündchen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Brezilyalı eski süper model Gisele Bündchen, kızı Vivian’ın yedinci yaş gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN GÜNEŞ IŞIĞIM"

Kızıya fotoğraflarını yayınlayan model, paylaşımına, "İyi ki doğdun benim güneş ışığım" notunu düştü. Gisele Bündchen'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

GÜZELLİĞİNİN SIRRI AÇIKLADI

Ünlü model, geçtiğimiz günlerde güzelliğinin ve formunun sırlarını açıklamıştı. Yediklerine çok dikkat eden Gisele, kırmızı et yerine balık yediğini söylemişti.

Bündchen, tahıllı ekmek, kahverengi pirinç, kinoa, darı ve fasulye tükettiğini dile getirmişti. Doğal zeytinyağı tüketen güzel model, yemeklerde ise Hindistan cevizi yağı kullandığını ifade etmişti.