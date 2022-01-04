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Gisele Bündchen: Hayat sörf gibidir!

Brezilyalı model Gisele Bündchen, 2021'in kendisine verdiği dersleri takipçileriyle paylaştı. Hayatı sörf yapmaya benzeten Bündchen, "Ya panikler boğulursunuz ya da sakin kalıp rahatlamayı seçersiniz. Hayat da böyledir." ifadelerini kullandı

04.01.2022 - 13:51 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Altı yıl önce podyumdan emekli olduğunu açıklayan model Gisele Bündchen, geçen senenin kendisine çok şey öğrettiğini açıkladı. 

  • "OKYANUSUN ORTASINDA SÖRF YAPAR GİBİ HİSSETTİM"

    Sosyal meyda hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bündchen, "Bazen kendimi okyanusun ortasında sörf yapar gibi hissettim. Sörf yapanlar denge kaybedip düşmeyi bilir. Ya panikler boğulursunuz ya da sakin kalıp rahatlamayı seçersiniz. Hayat da böyledir." dedi.

  • "2022'YE MİNNETLE BAŞLIYORUM"

    41 yaşındaki ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Yaşamımız boyunca bizler de sörf yapar gibi zor zamanlarda durmayı ve sakin kalmayı hatırlamalıyız. 2022’ye minnetle başlıyorum ve bana hayatın öğreteceği her şeyi deneyimlemeye devam ediyorum.

  • "EVLİLİĞİMİZ ÇOK ZOR BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA!"

    Öte yandna 2009'dan beri Gisele Bündchen ile evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, geçtiğimiz yıl kasım ayında eşiyle ilişkilerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Brady, Bündchen'in podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu söylemişti.

  • Bündchen ile ilişkilerinin iyi gitmediğini ve düzeltmek için bir evlilik danışmanına gittiklerini söyleyen Amerikan futbolcusu, SiriusXM podcas'’i Let's Go!'nun bir bölümünde yeni açıklamalarda bulunmuştu.

    Kariyerin aile hayatını nasıl etkilediği hakkında konuşan Tom Brady, eşinin 2015'te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara yol açtığını söylemişti.

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