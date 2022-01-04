Bündchen ile ilişkilerinin iyi gitmediğini ve düzeltmek için bir evlilik danışmanına gittiklerini söyleyen Amerikan futbolcusu, SiriusXM podcas'’i Let's Go!'nun bir bölümünde yeni açıklamalarda bulunmuştu.

Kariyerin aile hayatını nasıl etkilediği hakkında konuşan Tom Brady, eşinin 2015'te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara yol açtığını söylemişti.