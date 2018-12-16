“Modellik, mükemmellik istiyor. Bu gerçek dışı. İnsanların size nasıl olmanız gerektiğini sürekli dikte etmesi, özgür bir yaşam değil” şeklinde konuşan Brezilyalı güzel, bunun üstesinden meditasyon ve özel nefes teknikleriyle geldiğini anlattı.