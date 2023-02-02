"ÖNCELİĞİM KARİYERİM VE ÇOCUKLARIM"

Gisele Bündchen, "İyi haber şu ki; çok dostane bir durum var ortada ve ben yalnızca iki şeye odaklanıyorum; ailem ile ilgilenmek ve futbol maçlarında kazanmak için elimden geleni yapmak... Profesyoneller böyle yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Tom Brady, "İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım" açıklamasında bulunmuştu.

Fotoğraflar: AP, Instagram