Gişe rekortmeni "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşacak

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi "Rafadan Tayfa"nın ikinci sinema filmi olan yapım, 11 Ekim saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

Senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu ediniyor.

Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.