Koç, şelalenin kış mevsimi nedeniyle ziyaretçilerini farklı bir güzellikle ağırladığını belirterek, "Gerçekten müthiş bir manzara. Şu manzarayı alsanız 'biz Alpler'deyiz' deseniz, insanlar inanır mı, inanır. Ama burası Türkiye, demek ki ülkemizde bu kadar muhteşem güzellikler bulunuyor. Bu güzellikleri görmek için illa Alpler'e gitmeye gerek yok. Herkesi Erzincan'a bekliyoruz." diye konuştu.